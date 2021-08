Deathloop anche su PS4 e Xbox One? Impossibile, secondo Arkane Studios

In questa fase di transizione da old a next-gen molte software house preferiscono pubblicare titoli crossgen. Al contrario Deathloop, il nuovo sparatutto di Arkane Studios, il prossimo mese debutterà solo su PC e PS5. Il motivo? Le versioni PS4 e Xbox One sarebbero impossibili da realizzare.

Questo in sintesi il pensiero espresso da Dinga Bakaba, game director di Deathloop, nel corso di un'intervista pubblicata nel numero di luglio della rivista Play, condivisa dagli utenti del forum di Reset Era. Bakaba parla di come un'eventuale versione per console old-gen avrebbe richiesto dei sacrifici talmente significativi, non solo dal punto di vista delle performance, ma soprattutto da quello del level design, che il titolo non avrebbe più rispecchiato la visione originale degli autori.

Deathloop

"Non credo saremmo stati in grado di preservare il livello di ambizioni per questo gioco se non spostandoci nella next-gen.", afferma Bakaba. Per ribadire il concetto, il game director ha spiegato che PS5 ha permesso al team di creare un mondo di gioco più grande e denso di quello di Dishonored 2 e di come la console sia stata una "boccata d'aria fresca" dal punto di vista dello sviluppo. "È sempre straziante quando arrivi alla fine di un progetto, e devi ottimizzare le cose, e ti accorgi che devi tagliare a metà la mappa e giustificare il fatto che sia divisa in due parti."

Vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 14 settembre. Il gioco sarà un'esclusiva temporanea per la console ammiraglia di Sony per un anno, al termine della quale molto probabilmente approderà anche su Xbox Series X e Xbox Series S.