Sony Showcase: all'evento verrà svelato il Dualsense "Pro" di PS5? Ecco cosa ne pensa Tom Henderson

Ora che il Sony Showcase è stato annunciato ufficialmente, il noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson è tornato a parlare dell'evento e di quali novità possiamo aspettarci. A quanto pare tra queste probabilmente non ci sarà il Dualsense "Pro" per PS5 di cui hanno iniziato a circolare dei rumor nei giorni scorsi.

Annunciato ieri sera, il Sony Showcase che andrà in onda il 28 giugno sarà legato alla presentazione di "nuovi prodotti". Trattandosi di un evento slegato al brand PlayStation probabilmente non ci saranno novità relative ai giochi in produzione dei PlayStation Studios, come God of War: Ragnarok, tuttavia da tempo si parla dell'annuncio di headset e monitor da gaming, nonché di un controller Pro pensato per PS5 per soddisfare i giocatori più esigenti.

Proprio quest'ultimo è al centro delle ultime dichiarazioni di Henderson, che afferma che non verrà annunciato durante lo showcase della prossima settimana, perlomeno stando alle informazioni ricevute dalle sue fonti, che invece hanno confermato la presentazione dei tre headset e due monitor della linea INZONE, nonché di una partnership con Valorant.

Significa forse che lo sparatutto di Riot è finalmente in dirittura d'arrivo anche su PS5 e PS4, con l'annuncio ufficiale che verrà fatto proprio durante il Sony Showcase? A quanto pare no, sempre secondo le fonti di Henderson, con la collaborazione dunque che potrebbe riguardare delle varianti in edizione limitata di headset e monitor a tema Valorant.