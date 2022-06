Cities Skylines: numero di copie vendute svelato, si tratta di risultati incredibili

L'editore Paradox Interactive ha annunciato che Cities: Skylines ha venduto ad oggi 12 milioni di copie, sommando le vendite su tutte le piattaforme. Sappiamo che nel 2019 era arrivato a 6 milioni di copie, quindi negli ultimi tre anni ha raddoppiato questa cifra.

Si tratta di un risultato ragguardevole che è stato festeggiato con una nuova patch che risolve alcuni problemi minori e aggiunge alcuni elementi di gioco a tema con il compleanno di Cities: Skylines.

Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order, ha commentato così il traguardo: "Siamo grati di quanto sia attiva la comunità di Cities: Skylines e siamo felicissimi di vedere che condividono con noi la loro passione per i giochi di costruzione di città. È stato un sogno che si è avverato vedere il gioco apprezzato da così tanti giocatori in tutti questi anni. Continuiamo ad ascoltare il feedback che riceviamo e ci impegniamo a lavorare duramente per portare ancora più gioia ai nostri fan in futuro".

