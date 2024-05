Google annuncia Project Astra: l'assistente virtuale che renderà obsoleti Siri, Alexa e tutti gli altri

Durante l'I/O 2024, la conferenza per gli sviluppatori organizzata da Google, è stato presentato con grande entusiasmo il futuro degli assistenti virtuali basato su Gemini.

Project Astra, questo il nome svelato, si materializzerà attraverso un'app che sfrutta la fotocamera dello smartphone per mostrare al sistema di intelligenza artificiale il mondo esterno, promettendo un valore aggiunto tangibile nella routine degli utenti.

In un trailer, Google ha messo in luce alcuni dei potenziali vantaggi di avere un assistente IA in grado di percepire visivamente.

È stato precisato che tutto ciò mostrato nel video è stato registrato in un'unica ripresa, creando fondamentalmente un piano sequenza, e quindi che le risposte dell'IA sono state catturate in tempo reale.