Helldivers 2: i giocatori falliscono l'Ordine Maggiore, ma credono che siano in arrivo gli NPC

I giocatori di Helldivers 2 hanno fallito l'ultimo Ordine Maggiore e non hanno quindi sbloccato il nuovo Stratagemma. L'obiettivo era di eliminare due miliardi di Automatons in cinque giorni e i giocatori hanno raggiunto solo il 78% di tale obiettivo. La ricompensa sarebbe stata l'introduzione delle mine anti-carroarmato. Ovviamente queste arriveranno comunque col tempo, ma questo fallimento ha in realtà messo le basi per i contenuti futuri.

Pare infatti che il Game Master Joel - ovvero quello sviluppatore non meglio identificato che gestisce la meta-narrativa di Helldivers 2 e inserisce continuamente piccole modifiche per equilibrare la guerra galattica tra giocatori e insetti/robot nemici - abbia in serbo per noi qualcosa di interessante.

Si afferma che tutto quello che è accaduto fino a questo momento non era altro se non una elaborata operazione speciale e che La Seconda Guerra Galattica sta ora veramente per iniziare.