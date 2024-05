Toys For Bob, il sito del team di Crash e Spyro mostra un'immagine: è un nuovo gioco da annunciare?

Sappiamo che Toys For Bob sta lavorando a qualcosa, e forse un indizio è stato pubblicato dal team stesso attraverso il proprio sito internet ufficiale, che in effetti non mostra niente al di fuori di una nuova immagine posta proprio al centro dello schermo, come a indicare l'annuncio di un nuovo gioco in arrivo.

Non è facile dire di cosa si tratti, ma potete vederla qui sotto: è una sorta di maschera tribale, in qualche modo simile agli Aku Aku di Crash Bandicoot, cosa che fare pensare a un qualcosa legato alla serie in questione, anche se si tratta solo di supposizioni per il momento.

Considerando il curriculum di Toys for Bob, è molto probabile che possa trattarsi di un Crash Bandicoot o di uno Spyro, con il colore dell'immagine che potrebbe far pensare a quest'ultimo, anche se lo stile grafico sembra proprio richiamare alcuni elementi tipici della serie creata da Naughty Dog.