Qualcomm starebbe rielaborando Snapdragon 8 Gen 4 in seguito al lancio degli M4 di Apple

Circola voce che Qualcomm stia incrementando le frequenze di clock del prossimo Snapdragon 8 Gen 4, il suo top di gamma dei chipset per smartphone, per competere con processori A18 e A18 Pro di Apple per i futuri iPhone.

Questa caratteristica potrebbe consentire a Snapdragon 8 Gen 4 di sfruttare appieno il suo potenziale durante i test di Geekbench 6. Tuttavia, è importante considerare che i risultati potrebbero non essere replicabili in condizioni di utilizzo continuativo.

Considerata la natura di Snapdragon 8 Gen 4, Geekbench starebbe adottando una strategia che potrebbe finire per favorirlo. Per limitare il throttling durante i test, viene infatti introdotta una pausa di 5 secondi tra i vari carichi di lavoro al fine di ridurre eventuali cali di prestazioni.

Con la presunta formazione del cluster "2+6", con due core principali e sei core mid, il chip sembra essere in grado di garantire prestazioni multi-core notevoli di per sé.

Non c'è totale certezza sull'autenticità di queste informazioni provenienti da X/Twitter. Un utente ha condiviso dettagli secondo cui Qualcomm potrebbe rivedere il design del Snapdragon 8 Gen 4 per potenziare le prestazioni della CPU, concentrandosi sul miglioramento delle prestazioni single-core del processore.

SI torna al lavoro

Sembra che Qualcomm stia concentrando i suoi sforzi su Geekbench per sorpassare Apple

In passato, Qualcomm ha tentato di dimostrare che il suo Snapdragon X Elite è fino al 21% più veloce di M3 di Apple nei test multi-core; il chip resta tuttavia indietro rispetto al nuovo M4 degli iPad.

È probabile che Apple integri parte di questa potenza nei suoi prossimi chipset per iPhone, come A18 e A18 Pro.

Qualcomm utilizzerà il processo di fabbricazione TSMC di seconda generazione a 3 nm per il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, e grazie a una CPU più veloce potrebbe confrontarsi direttamente con i futuri chip serie-A di Apple in termini di prestazioni grezze.

Se questa strategia sarà vincente o meno, lo scopriremo nei prossimi mesi.

Dovremo attendere i risultati dei test appropriati per valutare i reali benefici dell'aumento della frequenza del Snapdragon 8 Gen 4 a 4,26 GHz.

Tuttavia, sembra che ci sia un'altra ragione per cui Qualcomm starebbe optando per una CPU più veloce sul nuovo chipset: la possibile mancanza dell'Estensione della Matrice Scalabile (SME).

Il nuovo processore sarà, secondo le voci, basato su Snapdragon X Elite per PC Windows: tuttavia, poiché non supporterà il set di istruzioni ARMv9, risulterà privo di SME.

Di conseguenza, potrebbe non gestire carichi di lavoro complessi con la stessa efficienza del rivale Apple.

Inoltre, la mancanza di core di efficienza potrebbe causare un surriscaldamento durante gli usi più intensi. Gli OEM potrebbero quindi essere costretti a implementare sistemi di raffreddamento più robusti per affrontare questa problematica.