Assassin's Creed Shadows, un video analizza il trailer sequenza per sequenza

A questo punto vediamo il porto di Sakai e alcune navi portoghesi che rappresentano probabilmente il momento in cui l'uomo è approdato in Giappone nelle vesti di un semplice servitore. Nella scena successiva c'è Nobunaga Oda, che nota Yasuke e decide di farlo diventare un vero samurai .

Il creative director Jonathan Dumont e l'assistant director of cinematic design Akim Milne si sono messi a descrivere tutto ciò che abbiamo visto nel primo trailer di Assassin's Creed Shadows , a partire dalla scena dell'inseguimento che introduce il personaggio di Naoe, una shinobi originaria di Iga.

Ubisoft ha pubblicato un video di approfondimento che analizza il trailer cinematografico di Assassin's Creed Shadows sequenza per sequenza, illustrando personaggi e ambientazioni che troveremo in questo nuovo capitolo della serie.

Forgiati nel sangue

Yasuke apprende rapidamente l'arte della guerra e diventa un guerriero inarrestabile, che Oda impiega sui campi di battaglia più difficili durante gli scontri per l'unificazione del Giappone. Fino appunto all'episodio di Iga, quando il samurai incontra Naoe e qualcosa in lui cambia per sempre.

Il trailer mostra l'interazione fra i due protagonisti attraverso diverse scene che sottolineano anche il sistema delle stagioni di Assassin's Creed Shadows, per poi passare a un momento in cui i due hanno già cominciato a collaborare e ricevono informazioni sul prossimo bersaglio da eliminare.

Dumont e Milne hanno infine dedicato qualche parola ai combattimenti, alla peculiare Lama Celata di Naoe che può diventare un pugnale e agli elementi stealth che troveremo in questo nuovo capitolo.

