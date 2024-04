Elden Ring: è in arrivo un nuovo manga, ma è molto diverso dai precedenti

Elden Ring è un successo videoludico, ma non solo. Anche il mondo dei manga ha accolto il videogioco e ora è in arrivo un nuovo prodotto. Si tratta del manga Elden Ring: Going Forward, There Will Be Our Bond, diverso dai precedenti.

Elden Ring: Going Forward, There Will Be Our Bond seguirà due streamer che giocano al videogioco. La serie manga sarà stampata da Kadokawa e inizierà il 30 maggio del prossimo mese in Giappone.

Un artwork del manga di Elden Ring

Kadokawa descrive così la nuova serie: "Un adolescente trascorre le sue giornate giocando ai videogiochi, in particolare in PvP, dove prospera e condivide le sue sessioni in live streaming. Ma un giorno, all'improvviso, un suo compagno di classe condivide le sue difficoltà nel giocare a Elden Ring e il ragazzo interviene impulsivamente per aiutarlo. Presto si diverte con le loro sessioni di gioco congiunte, ma gradualmente cambia il contenuto delle sue dirette streaming, causando tensioni con i suoi spettatori. Questa è la storia giovanile di un giocatore delle superiori che cerca di bilanciare la sua presenza online con le amicizie del mondo reale".

Non si tratterà quindi di una serie che riprende le storie del videogioco, ma di un racconto che sfrutta il videogioco per approfondire i videogiocatori e in che modo Elden Ring possa creare legami, toccando anche la questione dello streaming e il rapporto con i propri follower.