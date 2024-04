Le cuffie Sony WH-CH520 sono ora al prezzo minimo storico su Amazon

Le cuffie Sony WH-CH520 sono ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 53% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 69.99€.

Sony WH-CH520

Potete usare le cuffie con più dispositivi in modo facile e veloce

Le cuffie Sony WH-CH520 hanno la certificazione 360 Reality Audio e la tecnologia Multipoint per una connessione facile con Swift Pair e Fast pair. La batteria promette fino a 50 ore di durata e in tre minuti si ricaricano per un'ora e mezza di utilizzo.

L'archetto è regolabile e le cuffie permettono di rispondere alle chiamate facilmente con un click sui padiglioni.