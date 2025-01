PlatinumGames perde un veterano di Bayonetta che lavora ora per uno dei team di PlayStation

Tinari ha lavorato per PlatinumGames per più di dieci anni e ha collaborato anche a giochi come Star Fox Guard (tra cui design del sistema, design dei nemici e specifiche dell'interfaccia utente) e Bayonetta 2 (localizzazione) per Wii U.

Le parole di Tinari su PlatinumGames

Questo annuncio arriva un mese dopo che Tinari aveva rimosso i suoi riferimenti a PlatinumGames sui social media. In quell'occasione, aveva anche ammesso le speculazioni su alcuni "direttori che hanno lasciato PlatinumGames", ricordando che "i giochi non sono fatti da una sola persona" e concludendo con quanto segue: "Ci sono molti artisti, designer, programmatori e musicisti di talento ancora in PlatinumGames. Vi suggerisco di non darli per sconfitti. Non vedo l'ora di vedere cosa faranno in futuro!".

"Parte del DNA di PlatinumGames consiste nell'accettare sfide. A volte questi rischi funzionano, altre volte no. Tuttavia, ciò significa che ci sono molti creatori affamati e desiderosi di lasciare un segno nel settore. Queste persone avranno ora la possibilità di mostrarci ciò che sanno fare. Godiamocela".

Housemarque al momento dovrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto, sebbene non sia dato sapere di cosa si tratta. Il suo gioco più recente è Returnal.