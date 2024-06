Dopo Returnal, sta assumendo per un "grosso" gioco action su PS5

Due anni dopo, il gioco è arrivato anche su PC , dove è stato ben accolto dagli utenti così come il primo era stato esaltato dalla critica, sebbene non abbia raggiunto una quantità di vendite particolarmente elevata.

Alcuni indizi sul nuovo progetto, sebbene ancora estremamente vaghi, possono essere colti negli annunci di lavoro pubblicati dal team, che per il resto non ha svelato nulla in via ufficiale di ciò che sta sviluppando da dopo l'uscita di Returnal, avvenuta nel 2021, ovvero lo stesso anno in cui il team è stato acquisito da Sony.

Housemarque , il team di PlayStation Studios responsabile del recente Returnal , sta ora sviluppando un nuovo gioco per PS5 di cui non si sa ancora nulla, ma che sembra quantomeno afferire al genere sul quale il team sembra maggiormente ferrato, ovvero l'action.

Un grosso gioco d'azione, a quanto pare

Il nuovo gioco di Housemarque potrebbe però puntare più in alto, visto che il team lo descrive come un grosso action tripla A.

Le dimensioni dello studio non si sono ampliate più di tanto, dunque è lecito aspettarsi comunque una produzione in linea con lo stile tipico dell'etichetta in questione, ma potrebbero comunque esserci sorprese anche sul fronte della produzione.

Negli annunci, il team cerca senior game designer focalizzati sulla progettazione di nemici e boss per "il nostro prossimo grande gioco", si legge, con la necessità del candidato di avere esperienza e passione per i giochi d'azione, oltre a una certa dimestichezza nell'uso di Unreal Engine.

Quest'ultimo dettaglio fa pensare che il nuovo gioco di Housemarque possa girare su Unreal Engine 5, in attesa però di ulteriori conferme. Lo studio fa parte degli 11 team sui 15 di PlayStation Studios che non hanno ancora annunciato il gioco su cui stanno lavorando, dunque ci sarà spazio anche per loro nelle prossime presentazioni di Sony.