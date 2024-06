11 dei 15 team di PlayStation Studios non hanno ancora annunciato i giochi a cui stanno lavorando

Un utente del forum ResetEra ha quantificato in maniera più precisa il mistero che circonda le produzioni interne di PlayStation Studios, facendo presente che ben 11 dei 15 team che compongono i first party di Sony non hanno ancora annunciato i giochi a cui stanno lavorando, in certi casi da anni.

La situazione è piuttosto inedita, considerando che solitamente i titoli vengono annunciati con un certo anticipo sui tempi di lancio, ma Sony ha rallentato notevolmente la cadenza delle proprie comunicazioni, almeno per quanto riguarda le produzioni first party su PS5, dunque ci troviamo nella situazione attuale.

In sostanza, ci sono alcuni team che hanno pubblicato l'ultimo gioco già da alcuni anni ma non sappiamo precisamente a cosa stiano lavorando, sebbene a dire il vero in diversi casi i giochi in sviluppo siano alquanto prevedibili.