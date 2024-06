Concord richiede un account PlayStation su PC? C'è ora la risposta ufficiale di Firewalk Studios

In base a quanto riferito dal director of IP, Kim Kernes , a Eurogamer, anche i giocatori PC dovranno usare un account PSN per poter accedere al gioco, per alcuni motivi specifici menzionati dallo sviluppatore, a quanto pare.

La questione è ormai quasi scontata ma, nel caso ci fossero ancora dubbi, è arrivata la risposta ufficiale da parte di Firewalk Studios sulla necessità di un account PlayStation per giocare su PC a Concord , il nuovo titolo di Sony per PS5 e PC.

Le spiegazioni di Firewalk Studios

Certamente queste funzionalità sono facilitate dalla presenza dell'account in comune tra le due piattaforme, ma sappiamo anche come Sony tenga particolarmente ad espandere gli utenti del proprio ecosistema anche nel mondo PC e i live service multipiattaforma rappresentano un elemento importante di questa strategia.

"L'obiettivo è radunare i giocatori", ha ribadito anche il lead character designer Jon Weisnewski.

"È un presupposto che è necessario, al livello tecnico, per fare in modo che i giocatori PC e quelli PS5 siano insieme", ha riferito Weisnewski. L'account PlayStation è di fatto un prerequisito necessario per la maggior parte dei giochi Sony su PC, e lo diventerà probabilmente in maniera stabile per le prossime uscite in ambito live service.

La sua introduzione in Helldivers 2 ha scatenato grandi polemiche, soprattutto perché avvenuta successivamente al lancio, tanto da costringere Sony a tornare sui suoi passi ed eliminare la necessità dell'unione dell'account PSN a quello Steam, ma questo probabilmente è destinato a rimanere un caso isolato.

Un problema di questa richiesta, anche in base a quanto riferito dagli utenti più critici al riguardo, è il fatto che taglia fuori i giocatori appartenenti a una notevole quantità di paesi nei quali non c'è il supporto ufficiale per il PSN e dunque dove non è possibile creare un account PSN funzionante.L