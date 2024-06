La mod per il multiplayer cooperativo di Elden Ring ora funziona anche con Shadow of the Erdtree

Il multiplayer cooperativo di Elden Ring è interpretato in maniera particolare dal gioco, come è ormai tradizione da parte di FromSoftware, ma per gli amanti del gameplay collaborativo senza troppe stranezze era stata messa a disposizione una mod che forniva il multiplayer co-op seamless che ha raggiunto una certa notorietà, e ora questa è stata resa disponibile anche per Shadow of the Erdtree.

La mod in questione si chiama proprio "Seamless Co-op", e offre proprio la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo senza limiti all'interno del mondo di Elden Ring: si tratta di una delle mod più diffuse per il gioco principale, almeno per quanto riguarda l'attività multiplayer, e ora è stata adottata per funzionare anche con Shadow of the Erdtree.

La mod può essere scaricata a questo indirizzo su Nexus Mods, sempre tenendo in considerazione i possibili rischi che comporta il download di questa tipologia di software, oltretutto i versione ancora non definitiva per quanto riguarda l'espansione.