Palworld si rilancia: dopo il grosso update Sakurajima i giocatori sono tornati in massa

I nuovi numeri parlano di un picco di 143.369 giocatori contemporaneamente online, ma è chiaro l'andamento positivo in seguito al lancio dell'update Sakurajima , che evidentemente è riuscito a donare nuova linfa al gioco in questione.

Siamo ancora lontanissimi dai numeri sconvolgenti fatti registrare nel periodo di lancio: nel pieno della mania del "Pokémon con le pistole", infatti, Palworld aveva fatto registrare un picco massimo di utenti contemporanei di oltre 2 milioni di giocatori su Steam , un numero raggiunto da una quantità molto esigua di titoli nella storia dello store in questione.

Sembra proprio che i giocatori abbiano apprezzato Sakurajima, il primo grosso aggiornamento di Palworld che ha portato diversi nuovi contenuti, considerando che sono ritornati in massa sul gioco almeno stando ai dati di Steam, facendo registrare numeri notevoli in termini di quantità di utenti contemporanei e di fatto rilanciando il titolo di Pocketpair.

Un gioco ancora da completare

In effetti, Palworld è un titolo ancora in accesso anticipato, ovvero che deve di fatto essere completato con ulteriori aggiornamenti per essere considerato completo.

Un gregge di Lamball in Palworld

Questo, oltre al fatto che non è un multiplayer live service ma un gioco sostanzialmente single player, rende questi numeri ancora più notevoli.

In particolare, è chiaro che Sakurajima sia alquanto piaciuto, visto che si è registrata una rinnovata attività online proprio a partire dalla pubblicazione della prima grande espansione di Palworld, uscita proprio questa settimana e già in grado di smuovere ingenti quantità di giocatori su Steam.

Sembra dunque che Palworld abbia ancora una notevole attrattiva sui giocatori, e il suo potenziale non si è ancora espresso al massimo visto che, di fatto, il gioco non è ancora completo. Attendiamo dunque di vedere cosa succedere nei prossimi mesi, mentre alcuni indizi cominciano a puntare sulla possibilità che il titolo possa arrivare anche su PS5.