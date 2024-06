Starfield ottiene una mod che cambia completamente l'economia del gioco, per veri capitalisti spaziali

Cominciano a ingranare le mod per Starfield, anche grazie al lancio del kit ufficiale per lo sviluppo di queste attraverso Creazioni, e un interessante risultato è stato raggiunto con il lancio di StarFinance, un mod che modifica completamente l'economia interna al gioco, inserendo di fatto la possibilità di lanciarsi in imprese finanziarie, come dei veri e propri capitalisti spaziali.

StarFinance può essere scaricata da Nexus Mods a questo indirizzo, dunque non sembra rientri al momento nelle mod interne a Creazioni, ma siamo comunque ancora all'inizio del percorso di questa particolare variazione sul dell'RPG spaziale da parte di Bethesda.

"Trasformate il gameplay in un sistema economico coinvolgente che aggiunge profondità e realismo alle vostre avventure spaziali", si legge nella descrizione da parte dei modder, "Gestite le vostre finanze come mai prima d'ora, grazie a un sistema bancario più esteso e a un mercato azionario dinamico, e altro".