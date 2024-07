The First Descendant pare avere dei costumi più rivelatori di quelli di Stellar Blade

The First Descendant sarà pubblicato il 2 luglio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Con l'avvicinarsi dell'uscita, gli utenti interessanti a questo MMO d'azione ne stanno scoprendo i contenuti, come un costume più provocante di quelli di Eve , la protagonista dell'action Stellar Blade per PS5. Il costume in questione si chiama Ultimate Bunny , un nome che è già tutto un programma, ed è estremamente succinto, lasciando decisamente poco spazio all'immaginazione.

Marketing?

Come in Stellar Blade, potrebbe trattarsi di una strategia di marketing per attirare l'attenzione, considerando anche che il team di sviluppo, Nexon Games, è di provenienza sud coreana, quindi avrà osservato con attenzione l'andamento di Stellar Blade, che viene dallo stesso territorio e che ha incentrato parte della sua campagna di lancio sull'avvenenza della protagonista e sulla presenza in gioco di costumi rivelatori.

Il costume Bunny Ultimate

In The First Descendant sarà possibile scegliere tra personaggi standard e personaggi "Ultimate". Gli Ultimate avranno un aspetto unico, caratteristiche migliori e saranno disponibili in futuro come DLC, anche se al lancio ce ne saranno alcuni già disponibili come Lepic e Viessa. Una delle loro qualità maggiori sarà proprio legata all'aspetto, più curato di quello dei personaggi standard.

Finora non erano emersi costumi come Ultimate Bunny, ma il successo di Stellar Blade potrebbe aver suggerito a Nexon di fare qualcosa in merito. Naturalmente Ultimate Bunny avrà anche un suo retroterra: nemmeno a dirlo si tratta di equipaggiamento non finito, che in origine doveva essere una tuta intera. Non sappiamo se, come in Stellar Blade, ci saranno delle penalità utilizzandolo.