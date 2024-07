George R.R. Martin conferma in parte le voci sul film di Elden Ring

Rispondendo alla possibilità dell'arrivo di un film, Miyazaki aveva detto : "Non vedo alcun motivo per negare un'altra interpretazione o adattamento di Elden Ring, per esempio un film. Ma non credo però che io, o FromSoftware, abbiamo le conoscenze o le capacità per produrre qualcosa di simile."

Strizzata d'occhio

L'idea, quindi, è che i vertici di FromSoftware o chi per loro non avrebbero niente in contrario alla realizzazione di un film, a patto di trovare qualcuno con cui farlo. Del resto di Elden Ring esiste già un manga, quindi non sarebbe nemmeno la prima trasposizione dell'opera.

A questo punto è intervenuto George R. R. Martin che non ha confermato il film, ma in qualche modo ha fatto capire che si tratta di una possibilità davvero concreta, in un post sul suo blog in cui è stato quantomai diretto sull'argomento. Lo scrittore ha praticamente confermato che qualcosa bolle in pentola, anche se a suo modo.

"Oh, e a proposito di quelle voci che potreste aver sentito su un film o una serie televisiva basati su Elden Ring..." ha scritto Martin. "Non ho niente da dire. Niente di niente, no, non so nulla, non avete sentito niente da me, bla bla bla. Che voci?"

Chiaramente qui Martin scherza usando il tono di quello che sa qualcosa, ma non ne può parlare apertamente e vuole comunque farsi capire. La classica strizzata d'occhio compiacente. Insomma, non è una conferma, ma è qualcosa che gli si avvicina molto.