The Witcher 3, Triss Merigold: questo cosplay di win winry è praticamente perfetto

Un cosplay realizzato alla perfezione lo si riconosce immediatamente come tale, dunque ci saranno pochi dubbi oggi 12 agosto 2020: state per vedere un nuovo cosplay dedicato alla Triss Merigold di The Witcher 3 davvero affascinante, che farebbe invidia alla stessa attrice della serie TV targata Netflix.

Anzi, è un costume praticamente perfetto: lo ha realizzato una cosplayer che dovreste già conoscere, perché pubblicata sicuramente in precedenza sulle nostre pagine. Si tratta dell'abile win winry. La sua interpretazione di Triss Merigold (uno dei personaggi più affascinanti dell'RPG di CD Projekt) non lascia davvero spazio a critiche. Se poi ne avete comunque, potete riportarle nella sezione dedicata ai commenti; ma più probabilmente ci sarà spazio per apprezzamenti.

Qui di seguito troverete il cosplay di Triss Merigold, in una pratica immagine; si chiude così il cerchio aperto nella giornata di ieri con il cosplay maschile dedicato a Geralt di Rivia. Questo non significa che le nostre pagine non offrano comunque un'ampissima selezione di costumi. A tema videogames, infatti, potete trovare anche: