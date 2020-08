Fall Guys potrebbe arrivare su altre piattaforme: la conferma dagli sviluppatori

Fall Guys: Ultimate Knockout è il gioco del momento, ci siamo stancati persino di ripeterlo; di recente è arrivato a battere GTA V su Steam. In futuro potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia, ma tant'è: tutti ne parlano, tutti ci giocano. E logicamente tutti si chiedono se approderà mai altrove, oltre a PlayStation 4 e PC. Sì, in effetti potrebbe arrivare su altre piattaforme.

"Ci stiamo concentrando sulle versioni per PC e PlayStation 4" hanno confermato gli sviluppatori di Mediatonic su Twitter, "ma ci piacerebbe davvero portare Fall Guys su altre piattaforme, in futuro". Chiaramente gli sviluppatori alludono ad Xbox One e Nintendo Switch, eppure Fall Guys sarebbe un titolo perfetto anche su smartphone Android e dispositivi iOS. Tra l'altro proprio dei riferimenti alle piattaforme mobile sono stati trovati di recente dai dataminer nei file di gioco... vorrà forse dire qualcosa?

Comunque, è presto per cantare vittoria. Fall Guys: Ultimate Knockout è vecchio appena di una settimana, su PC e PlayStation 4. Ci sentiremmo di escludere una possibile pubblicazione su altre console prima di novembre 2020, a meno che gli sviluppatori non ne abbiano già portato avanti lo sviluppo in segreto.

Il primo aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout, a proposito, dovrebbe arrivare proprio oggi 12 agosto 2020: ma per il momento se ne sono perse le tracce, ed è possibile continuare a giocare tranquillamente. Vi state divertendo in compagnia delle caramelle gommose?

Getting lots of questions about platforms - We've answered in a few places but once more for everyone:

👌 We're focusing on PC & PS4 right now

👌 We'd love to release on more platforms in future

🔥 I personally love the Skyrim memes, I hope we release on smart fridges too