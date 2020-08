Fall Guys, il primo aggiornamento arriva domani con un livello tutto nuovo

Gli sviluppatori di Mediatonic hanno annunciato che il primo aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout verrà rilasciato nella giornata di domani, mercoledì 12 agosto 2020, su PC e PlayStation 4. Questa è una buona notizia: indica presumibilmente l'inizio di un supporto costante per un titolo che ha sinceramente sorpreso il pubblico dei giocatori e della critica specializzata.

Come prima cosa, di buono vi sarà l'introduzione di un livello tutto nuovo per la rotazione delle sfide in partita. Si chiama Jump Showdown (qualche utente fortunato l'aveva provato nel corso della beta) e consiste in una variazione di un round già presente. Avete presente la pedana circolare con due ostacoli da saltare, in perenne rotazione? Bene: la differenza è che questa pedana sarà davvero poco stabile (crollerà col passare dei secondi), e gli ostacoli da saltare saranno più numerosi / pericolosi. Andrà aggiunto alla nostra guida alle modalità di gioco di Fall Guys.

Il nuovo aggiornamento di Fall Guys: Ultimate Knockout provvederà inoltre a correggere tutta una serie di errori su console (come i cali di frame rate improvvisi in determinate situazioni) e PC (per esempio quelli relativi agli input di alcuni controller). Verosimilmente per una vera controffensiva rivolta agli hacker bisognerà attendere un po' di più.

Ecco un video che vi mostrerà in anteprima la nuova modalità di gioco di Fall Guys: Ultimate Knockout.

🚨 We're about to drop a new level into rotation!!! 🚨

Jump Showdown - A fan-favourite from the beta! 👑

We'll be adding it in our first update TOMORROW!

Patch-notes in the thread 😗👌

More new levels will be coming soon - along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP