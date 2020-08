The Witcher 3, Geralt prende vita nel cosplay di Christopher Blom

Conoscete Christopher Blom? Si tratta di un cosplayer davvero in gamba, che nel pomeriggio di questo martedì 11 agosto 2020 ci "presterà" un suo cosplay davvero niente male, dedicato al Geralt di The Witcher 3. Al protagonista dell'RPG di CD Projekt, insomma.

La riscoperta è dovuta a marquardphotography, amico e collega proprio di Christopher Blom. Marquardphotography di recente ha visto su YouTube il filmato in cui Hanry Cavill assembla il suo PC da gaming; da lì la mente ha subito associato il personaggio al collega Blom, e ai lavori realizzati da quest'ultimo nel mondo dei cosplayer.

Il cosplay dedicato al Geralt di The Witcher 3 è davvero notevole, e mostra una cura incredibile: quella di chi si occupa dei costumi davvero per motivi lavorativi, anche se non manca la passione. Tra l'altro Christopher Blom si è occupato anche di altri franchise (potrete trovarli tramite il campo Fonte di questo articolo), incluso Uncharted.

Eccovi l'immagine di Geralt, pronto all'azione in questo cosplay. Vi piace? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. Ma i costumi a tema videogames non sono mica finiti qui: