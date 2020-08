xCloud, ecco come provare la beta su Android per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate

xCloud è disponibile dalla serata di ieri con un'open beta accessibile su Android dagli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Ebbene, come si fa a provare il servizio?

Tutto ciò che dovete fare per provare l'open beta di xCloud è entrare nel Google Play Store dal vostro terminale, che si tratti di uno smartphone o di un tablet, e scaricare l'app Xbox Game Pass Beta, quella cioè caratterizzata da un'icona bianca con scritta verde.

Una volta lanciata, accedete al vostro profilo Xbox: dovrebbe comparire una terza tab oltre a Xbox e PC, ovverosia Cloud, con la relativa lista di giochi disponibili.

Se possedete già l'applicazione ma non vedete la tab in questione, effettuate il logout e accedete nuovamente. Inutile dire che dovete aver sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per poter provare l'open beta di xCloud.

Nel caso non l'abbiate mai fatto, potete provarlo per un mese al prezzo di appena 1 euro cliccando qui. Ricordatevi eventualmente di disattivare il rinnovo automatico, che dal secondo mese vi costerà 12,99 euro.

Come chiarito qualche tempo fa, il catalogo di xCloud non corrisponde alla totalità dei titoli disponibili su Xbox Game Pass, e ciò vale a maggior ragione per questa open beta. Dunque a quanti e a quali giochi è possibile accedere in streaming?

La lista ne conta al momento trentanove, divisi fra esclusive e produzioni third party: ci sono ad esempio A Plague Tale: Innocence ma anche Forza Horizon 4, Halo 5: Guardians e la Master Chief Collection, Gears of War: Ultimate Edition, Gears of War 4 e Gears 5, i due capitoli di Ori, Streets of Rage 4 e altri ancora.