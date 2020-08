Windows 10, il Patch Tuesday di agosto 2020 corregge 120 vulnerabilità: i dettagli

Il Patch Tuesday di agosto 2020 è ora disponibile su Windows 10: probabilmente il vostro PC avrà già cominciato il download. Nulla di anomalo, anzi: è proprio questo il periodo del mese in cui Microsoft rilascia l'aggiornamento in questione. Vale dunque la pena esaminarlo più nel dettaglio.

In particolare, il Patch Tuesday di agosto 2020 ha corretto 120 vulnerabilità su Windows 10, che abbracciano 13 prodotti differenti (Edge, Windows, SQL Server, .NET Framework, solo per citarne alcuni). 17 di questi 120 problemi consistevano in bug critici, inoltre alcune problematiche erano state in precedenza sfruttate dagli hacker senza che Microsoft potesse farci nulla.

Kaspersky aveva segnalato da tempo, ad esempio, il cosiddetto bug CVE-2020-1380, che permetteva agli hacker di sfruttare una falla di sicurezza di Internet Explorer per creare problemi ai PC Windows 10 degli utenti; è una delle tante problematiche risolte dal Patch Tuesday di agosto 2020 di Windows 10.

Vi consigliamo di mettere in download al più presto la patch in questione, tramite Windows Update; dovessero poi emergere problematiche particolari (come con il noto aggiornamento di maggio 2020) torneremo ad aggiornarvi il prima possibile.