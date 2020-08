PS5, produzione a pieno regime: nuovi dettagli sulle tempistiche

La produzione di PS5 procede a pieno regime e tutto fa pensare che le tempistiche stabilite da Sony per la sua nuova console verranno rispettate, stando a quanto riportato dall'autore dell'ultimo leak sul controller DualSense.

Difficilmente la piattaforma arriverà nei negozi in ritardo rispetto a Xbox Series X, in uscita a novembre, dunque ci troviamo in una fase fondamentale per PlayStation 5 e a breve potrebbero arrivare nuovi dettagli.

Dopo aver descritto il DualSense con foto e dettagli, l'utente Twitter Galaxy666 ha infatti dichiarato che la console è attualmente in fase di assemblaggio negli stabilimenti di Foxconn.

Gli addetti al montaggio hanno visto PS5 ma non hanno ovviamente potuto scattare delle foto. Tuttavia la versione finale della console verrà presto consegnata a un team di valutazione esterno per le ultime verifiche.

A questo punto sarà interessante capire quale sarà il prossimo step comunicativo di Sony nell'ambito della promozione della sua nuova piattaforma, anche e soprattutto considerando il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021.

as far as i know, the Foxconn is now assembling the consoles, workers have seen but no photos, soon, SONY will provide the third party evaluation team the final console