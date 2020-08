PS5: il DualSense si mostra in foto, dettagli e prova sul nuovo controller

Il DualSense di PS5 si è mostrato in questi minuti in una serie di nuove foto, giunto a un utente che su Twitter ha iniziato a pubblicare immagini, dettagli e prove approfondite sul nuovo controller.

Evidentemente è una sorta di trend: dopo il misterioso controller bianco di Xbox Series X la cui scatola ha praticamente svelato l'esistenza di Xbox Series S e anche la possibile data di uscita della console, questa volta è il DualSense di PS5 a finire sotto la lente d'ingrandimento. In questo caso, l'utente in questione a quanto pare lavora per un produttore partner di Sony nella costruzione dei controller, motivo per cui è in possesso di un modello in anteprima.

Attraverso una serie di tweet riportati qui sotto, l'utente Galaxy666 ha mostrato più nel dettaglio il DualSense in varie foto che illustrano anche le sue caratteristiche fisiche, nonché un confronto diretto con DualShock 4.

Tra i dettagli emersi c'è la batteria da 1560mA, che risulta più capiente di quella presente nel DualShock 4 e dovrebbe dunque anche garantire una maggiore autonomia, ma su questo non c'è sicurezza. Il DualSense deve anche provvedere il feedback aptico e la funzionalità dei grilletti adattivi che verosimilmente richiederanno maggiori risorse in termini di consumo di batteria, dunque rimaniamo in attesa di test approfonditi.

Ottimi commenti per quanto riguarda proprio le due funzionalità in questione da parte dell'utente Twitter: "Molto più piacevole e confortevole del DualShock 4, non vi deluderà", ha scritto, "Il feedback è magico, i grilletti hanno strutture meccaniche interne che sembrano essere molto complesse, penso".

Il DualSense, d'altra parte, sembra essere un elemento su cui Sony ha intenzione di puntare molto, come dimostrato anche dalla chiacchierata affermazione del CEO di Immersion sul fatto che i feedback aptici verranno utilizzati come fattore di sorpresa anche per la limitata impressione che potrebbe dare la sola evoluzione grafica da PS4 a PS5.

Per quanto riguarda PS5 in generale, siamo in attesa di scoprire il prossimo State of Play, che potrebbe avvenire nuovamente in agosto.