Fable, l'uscita è ancora molto lontana: il team di sviluppo cerca uno scrittore

L'uscita di Fable è ancora molto lontana, a quanto pare: il team di sviluppo del gioco, Playground Games, ha pubblicato pochi giorni fa un annuncio per la ricerca di un lead scriptwriter, dunque di uno scrittore che si occupi di creare una storia per il titolo.

Annunciato con un trailer all'Xbox Games Showcase, Fable è attualmente in lavorazione per PC e Xbox Series X, ma non ha ancora neanche un periodo di lancio e ciò non fa che confermare i dubbi sul fatto che potrebbe volerci molto prima del suo debutto.

La cosa suona strana, visto che è ormai parecchio tempo che si parla di questo particolare progetto: una delle prime volte è stato oltre due anni fa, quando un ex Lionhead ha confermato lo sviluppo di Fable 4.

Contando anche il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021, la sensazione è che le cose in casa Microsoft procedano un po' a rilento, troppo se consideriamo che l'azienda deve recuperare parecchio terreno rispetto a Sony e vuole farlo appunto con la prossima generazione di console.

Laddove lo sviluppo di Fable dovesse trovarsi davvero ancora nelle fasi preliminari, è difficile immaginare per il gioco un periodo di lancio prima del 2022.