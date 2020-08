Company of Crime, la recensione

Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se combinassimo XCOM con Omerta: City of Gangsters e ambientassimo il tutto nella Londra degli anni '60? Resistance Games prova a darci la risposta con Company of Crime , uno strategico gestionale a turni dove possiamo prendere sia le parti del crimine e costruire il nostro impero seguendo le vicende dei gemelli Nate ed Ally, sia schierarci a favore della legge con l'ispettore Graham e dare un freno alle bande che stanno espandendosi in alcuni quartieri londinesi. Abbiamo testato a fondo entrambe le parti, trovando più avvincente e impegnativo riuscire a imporsi in quanto criminali che non lanciarci a caccia degli stessi: essere un poliziotto infatti minimizza sul fronte manageriale e soprattutto tiene in considerazione molti meno aspetti con cui, nei panni di Nate ed Ally, dobbiamo scendere a patti, pena una brusca interruzione del nostro futuro come banda più influente della città. Company of Crime spicca e diverte per alcune caratteristiche, mentre risulta un po' più grezzo in altre, evolvendosi in un'esperienza che oscilla tra alti e bassi, spesso ripetitiva.

Gangs of London

A dispetto delle premesse di Company of Crime, giocare come criminali o poliziotti chiede di rispondere a una regola specifica: mai eccedere con la violenza. Nel primo caso, perché costruire un impero criminale vuol dire imparare a dosare il rispetto e la paura che i cittadini hanno nei vostri confronti, nonché evitare di attirare troppa attenzione indesiderata, mentre per quanto riguarda i poliziotti la questione è più semplice; siamo i tutori della legge, non dobbiamo mai abbassarci allo stesso livello di coloro che andremo a sbattere in cella. Il gioco dunque ci mette a disposizione armi da fuoco e contundenti, nonché mosse corpo a corpo che tolgono energia vitale ai nemici, ma ci invita a comportarci più da gentiluomini e risolvere la questione in prima persona con una sana scazzottata. Laddove in XCOM le coperture sono importanti, in Company of Crime gioca un ruolo fondamentale il posizionamento: ciascuna unità infatti, alleata o nemica che sia, ha una Zone of Control che risulta essenziale quando - si spera - gestirete i vostri affari a suon di calci e pugni. Vedremo fra un attimo.

Costruire il proprio impero criminale è più facile a dirsi che a farsi ed è qui che Company of Crime dà fondo al suo lato manageriale: dovendoci imporre su bande già esistenti, il nostro compito principale sarà quello di scalzarle dai quartieri dove operano, respingendole sistematicamente dalle attività che controllano e imparando a gestire la paura ma anche il rispetto che incutiamo nei proprietari, nonché dei cittadini in generale. Le attività possono essere sia civili sia in possesso delle bande rivali e nel primo caso sta a noi decidere se impossessarcene con la forza oppure lasciarle libere di operare, ricordando loro tuttavia che la nostra protezione ha un prezzo.

Nel caso in cui invece un'attività sia sotto il controllo di un'altra banda, prima di poterne trarre i benefici è necessario sbattere fuori i precedenti proprietari: per farlo, però, bisogna essersi già fatti un nome in zona (aver accumulato rispetto o paura in base al caso) e qui si capisce il lento e lungo processo di imposizione che dobbiamo seguire. Cominciando da azioni piccole ma significative, come rapinare o dare una ripassata ai rivali, riusciremo a farci conoscere abbastanza da poterli respingere sempre più indietro fino a eliminarli totalmente. Inoltre, la nostra influenza e il timore che incutiamo determinano la disponibilità dei cittadini a pagare senza aver conseguenze.





Poiché siamo criminali, la polizia è un fattore che bisogna tenere sempre a mente e il modo in cui approcceremo ciascuna missione determina quanto in fretta attireremo l'attenzione delle forze dell'ordine. Ciò viene regolato dall'Heat Meter in alto al centro dello schermo, che di base cresce per ogni atto illegale compiuto ma viene ulteriormente incentivato in caso di scontro diretto con i poliziotti o quando si utilizzano armi da fuoco e si uccidono persone. L'indicatore è diviso in sei segmenti: a mano a mano che vengono riempiti, in missione, i civili allerteranno la polizia e avrete un certo numero di turni per finire il vostro lavoro prima che intervenga, complicando le cose e persino costringendovi a uno scontro che andrà a pesare sull'Heat Meter.

L'unico modo per tornare a un basso profilo, oltre a possedere determinate attività, è corrompere i giornalisti presenti in ciascun quartiere: se siamo abbastanza fortunati, l'Heat Meter si ridurrà, altrimenti aumenterà la nostra reputazione. Siccome ciascun tentativo di corruzione ha un costo e i soldi sono l'ennesima componente fondamentale alla base del nostro impero criminale, è un asso nella manica da bilanciare correttamente in modo da non ritrovarsi a un tratto costretti ad abusarne perché l'attenzione nei nostri confronti si è fatta pressante. Se non baderemo all'Heat Meter e lasceremo che si riempia del tutto, infatti, le forze dell'ordine avranno raccolto su di noi abbastanza informazioni e prove da schiacciarci, portando a un definitivo game over se entro trenta giorni non riporteremo l'indicatore a livello zero.