Far Cry 6: il Season Pass nasconde un segreto, rivelato da un leak di YouTube

Il Season Pass di Far Cry 6 nasconde un grosso segreto, che però a quanto pare è stato rivelato in anticipo da un leak di una pubblicità comparsa su YouTube.

Dotato della mappa più grande vista finora e della massima libertà d'azione, Far Cry 6 non offrirà solo una corposa campagna ambientata a Yara, in cui dovremo affrontare il dittatore Anton Castillo e il suo esercito, ma anche un set di contenuti scaricabili davvero interessanti.

I tre DLC pubblicizzati per il gioco sembrano infatti attingere alla storia della serie, mettendoci nei panni dei villain che abbiamo combattuto in Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5.

Parliamo dunque del folle guerrigliero Vaas Montenegro, del sadico dittatore Pagan Min e del visionario predicatore Joseph Seed, che potremo controllare per la prima volta all'interno di modalità speciali.

Per tutti i dettagli sul Season Pass di Far Cry 6 dovremo tuttavia attendere: Ubisoft pubblicherà certamente un comunicato ufficiale per illustrare i contenuti post-lancio del nuovo capitolo, a maggior ragione dopo questo leak.