The Legend of Zelda: nuove remaster all'E3 2021? Un poster sembra suggerirlo

The Legend of Zelda potrebbe vedere l'annuncio di nuove remaster all'E3 2021, o almeno è ciò che sembra suggerire un poster dedicato alla serie che verrà messo in vendita a breve da GameStop.

The Legend of Zelda, il poster suggeritore.

Può darsi sia semplicemente un caso, ma l'immagine ritratta su uno dei due lati della locandina, entrambi decorati, presenta insieme a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e a The Legend of Zelda: Skyward Sword anche tre episodi che secondo alcune voci saranno protagonisti di altrettante riedizioni.

Parliamo nello specifico di The Legend of Zelda: Twilight Princess, The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, due dei quali hanno già avuto delle versioni HD negli ultimi anni.

Insomma, portare questi titoli su Nintendo Switch sotto forma di remaster sarebbe un'operazione non particolarmente complessa né richiederebbe troppo tempo, il che non fa che avvalorare questi rumor.

Tuttavia, lo ribadiamo, l'accostamento fra le voci riguardanti i giochi in questione e il poster di GameStop potrebbe essere un tantinello forzato e fantasioso. Quale sarà la verità? Lo scopriremo nel Nintendo Direct dell'E3 2021, il 15 giugno a partire dalle 18.00.