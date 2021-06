Back 4 Blood su Xbox Game Pass dal day one? Lo rivela un leak dell'evento E3 2021

Back 4 Blood approderà su Xbox Game Pass dal day one, nelle versioni PC, Xbox Series X|S e Xbox One, stando al (presunto) leak dell'evento che potremo seguire domenica sera.

Come saprete, Back 4 Blood sarà protagonista di uno streaming il 13 giugno alle 23.00, e il video dell'appuntamento è comparso in anticipo su YouTube, sebbene solo come conto alla rovescia per la live.

Ebbene, la descrizione dello streaming includeva appunto questa frase: "Back 4 Blood sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio su Xbox Series X|S, Xbox One e PC."

Back 4 Blood, il leak dell'evento E3 2021.

Pubblicato chiaramente per errore, il video risulta adesso privato e probabilmente lo rivedremo solo nelle prossime ore, con la descrizione opportunamente modificata. Oppure il testo rimarrà com'era, ma ci sarà un annuncio da qui alla ricomparsa del countdown.

Di certo l'arrivo su Xbox Game Pass sarebbe una gran bella notizia per Back 4 Blood e per i possessori delle piattaforme Microsoft: il gioco guadagnerebbe istantaneamente una solida base d'utenza per le sue partite cooperative, i giocatori potrebbero gustarsi gratis il sequel spirituale di Left 4 Dead.