Rainbow Six Extraction: la cover PS5 e Xbox rivelata in anticipo, nuovi dettagli

La cover di Rainbow Six Extraction per PS5 e Xbox è stata rivelata in anticipo da un utente su Instagram: verrà presentata ufficialmente stasera, durante l'evento Ubisoft Forward.

Al di là dell'artwork scelto dalla casa francese per la copertina di Rainbow Six Extraction, mostrato con i primi due video alcuni giorni fa, è interessante notare alcuni dettagli relativi ai contenuti del pacchetto.

L'edizione standard per PlayStation 5 del nuovo titolo Ubisoft includerà infatti quattro set completi di Operatori e la possibilità di sbloccare istantaneamente diciotto Operatori in Rainbow Six: Siege.

Per quanto riguarda invece la versione per Xbox Series X|S e Xbox One, vengono citati l'Orbital Decay bundle e l'Elite Bonus Content, che immaginiamo sia un pacchetto di contenuti extra in-game.

Viene dunque ribadito il forte legame fra Extraction e il precedente episodio della serie Rainbow Six, ma non poteva essere altrimenti considerando i 70 milioni di giocatori di Siege che Ubisoft vuole coinvolgere nella nuova esperienza.