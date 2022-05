One Piece Odyssey: esplorazione e combattimenti spiegati, scopriamo anche due nuovi personaggi

Il team di One Piece Odyssey ha svelato nuove informazioni sul gioco, precisamente tramite il sito ufficiale giapponese, che è stato ora tradotto in inglese da dualshockers.com. Questo ci permette di scoprire nuovi dettagli sul combattimento e sull'esplorazione, ma anche su nuovi personaggi creati per il gioco.

Prima di tutto, il sito di One Piece Odyssey parla dell'esplorazione. Il giocatore potrà controllare tutti i pirati di Cappello di Paglia. Ogni personaggio avrà le proprie azioni uniche. Luffy può usare la propria elasticità per lanciarsi verso certi elementi, mentre Franky può creare oggetti necessari per avanzare in certi luoghi, come dei ponti. Zoro può invece tagliare gli ostacoli con le proprie spade, mentre Chopper può passare attraverso passaggi ristretti.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, sappiamo che ogni personaggio di One Piece Odyssey è caratterizzato da un diverso attributo. Ad esempio, Zoro ha l'attributo verde, con il simbolo di una spada, mentre Luffy ha l'attributo rosso, con il simbolo di un pugno. Nami e Chopper, invece, hanno l'attributo arancio, con il simbolo della pistola. Probabilmente, i nemici saranno deboli a specifi attributi, quindi converrà sfruttare i poteri di certi personaggi per poter avanzare più facilmente in certe aree. Ovviamente, i personaggi hanno anche delle abilità con effetti specifici e un certo raggio d'effetto dell'attacco.

Ci saranno poi, in One Piece Odyssey, quelle che sono state tradotte come "Scene drammatiche" (non è la traduzione ufficiale, quindi è probabile che nella versione finale sarà diverso in italiano).Queste si possono attivare quando un personaggio è in pericolo, ad esempio attivando un bonus alla difesa se i punti vita sono molto bassi.

Inoltre, ci saranno attacchi speciali che sfruttano i poteri di più personaggi del team di One Piece Odyssey. Si tratta di attacchi in combo, ma non ci sono altri dettagli a riguardo.

Abbiamo però modo di scoprire due nuovi personaggi di One Piece Odyssey. La prima è Lim, già apparsa nel trailer. La ragazza vive sull'isola Wafrud, ovvero l'ambientazione del gioco. È una giovane misteriosa, ma sappiamo che odia i pirati. Infine, abbiamo Adio, un esploratore che vive sull'isola. Anche lui è arrivato lì dopo un naufragio, come i protagonisti.

Infine, vi lasciamo ad altre immagini di One Piece Odyssey, che mostrano le scene di combattimento a turni.