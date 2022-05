Fortnite: crossover con Pac-Man annunciato da Bandai Namco

Fortnite a breve potrà aggiungere alla lunga lista di collaborazioni transmediali anche Pac-Man. Tramite il sito ufficiale della serie, Bandai Namco ha infatti annunciato un evento di collaborazione tra i due giochi, con degli oggetti a tema che appariranno nel negozio del battle royale free-to-play di Epic Games a partire dal 2 giugno 2022.

Al momento i dettagli riportati sul sito ufficiale di Pac-Man, tra l'altro solo in lingua giapponese, sono piuttosto scarni. Oltre alla data di lancio dell'evento crossover, si parla infatti semplicemente di "una collaborazione tra i giochi online "Fortnite" e "Pac-Man" venduta e distribuita da Epic Games". Il sito ufficiale di Fortnite e gli account social invece non hanno ancora nemmeno annunciato la collaborazione tra i due brand, dunque non ci resta che attendere novità ufficiali nei prossimi giorni.

Fortnite x Pac-Man

Detto questo ci aspettiamo il solito pacchetto standard con una skin da "Pac-Man" grazie alla quale potremo giocare nei panni dell'iconica mascotte di Bandai Namco, con annessi piccone, dorso decorativo e deltaplano a tema.

Rimanendo in tema, di recente si è unito alla Battaglia Reale di Fortnite anche Obi-Wan Kenobi di Star Wars.