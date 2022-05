Final Fantasy 9: la serie TV animata sarà mostrata a brevissimo, ecco i dettagli

Come già sappiamo, Final Fantasy 9 diverrà una serie TV animata. Ad oggi non abbiamo visto nulla a riguardo, ma ciò sta per cambiare. Lo show sarà svelato al Licensing Expo di Las Vegas, che avrà luogo dal 24 maggio al 26 maggio. La serie animata di Final Fantasy 9 sarà co-sviluppata e co-prodotta da Cyber Group Studios.

L'informazione è stata condivisa da Bruno Danzel d'Aumont che ha affermato: "Sarà una grande opportunità per dare forma ai nostri piani per le nostre licenze, per gli agenti e per i partner. Inoltre, i nostri più recenti show - Digital Girl, The McFire Family, Press Start! e Final Fantasy 9 - saranno mostrati per la prima volta. Queste quattro serie hanno una forte attrattiva per tipi di pubblico con diversa età."

Il mitico Adalberto Steiner di Final Fantasy 9

Non sappiamo chi distribuirà la serie animata, ma secondo quanto riportato sarà dedicata a un pubblicato tra gli otto e i tredici anni. Si tratta di un dettaglio che in passato ha fatto preoccupare i fan, visto che il videogioco propone nel corso dell'avventura alcuni momenti molto drammatici e oscuri. La serie animata di Final Fantasy 9 potrebbe deviare pesantemente dal materiale originale.

Infine, ricordiamo che nella lista dei leak di Nvidia si parlava anche di Final Fantasy 9 Remake. Possibile che questo gioco diventi realtà?