Fortnite: Obi-Wan Kenobi arriva come nuovo personaggio nel gioco Epic Games

Fortnite ospiterà presto anche Obi-Wan Kenobi con l'immancabile collaborazione che porterà il personaggio protagonista dell'omonima serie TV Disney+ all'interno del gioco Epic Games.

All'interno di Fortnite: Capitolo 3, a partire dal 27 maggio 2022, verrà dunque introdotto anche Obi-Wan Kenobi all'interno del negozio in-game del celebre battle royale in questione, in un pacchetto dedicato alla nuova serie TV Disney+ incentrata sul personaggio di Star Wars.

Il pacchetto in questione comprende la skin di Obi-Wan Kenobi, riprodotto secondo le fattezze del personaggio cinematografico moderno, interpretato da Ewan McGregor ma ovviamente modellato secondo lo stile tipico di Fortnite.

Obi-Wan Kenobi in Fortnite

Inoltre è presenta anche il dorso decorativo a tema Deserto, la spada laser di Obi-Wan come piccone e il deltaplano Jedi Interceptor, oltre all'emote con trasmissione olografica.

I vari contenuti del pacchetto possono essere acquistati singolarmente o in un'unica soluzione con tutto il necessario, nel bundle che comprende anche la schermata di caricamento dedicata a tema. Come evento speciale, dal 22 maggio è prevista la Coppa Obi-Wan Kenobi, che consente di ottenere in anticipo gli elementi del bundle oltre alle spade laser e i fucili blaster E-11.