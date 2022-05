Call of Duty: Modern Warfare 2, cinque nuove feature rivelate da Tom Henderson

Il noto leaker Tom Henderson ha rivelato cinque nuove feature che dovremmo trovare in Call of Duty: Modern Warfare 2, il prossimo capitolo della serie sparatutto di Activision che potrebbe essere protagonista di un reveal a giugno.

Come sappiamo, Call of Duty: Modern Warfare 2 già vittima di diversi leak e stanno dunque emergendo numerosi dettagli sul gioco, in attesa ovviamente di una conferma ufficiale da parte del team di sviluppo, Infinity Ward.

Nello specifico, Henderson ha parlato di cinque novità. La prima è l'interrogatorio, che funzionerà in maniera simile a Rainbow Six: Siege e ci permetterà appunto di interrogare un avversario abbattuto perché ci fornisca la posizione dei suoi compagni prima di morire.

Call of Duty: Modern Warfare 2, il logo ufficiale

Ci sarà poi il ritorno delle corazze, che potremo irrobustire applicando placche di metallo extra, e della borsa per il trasporto di un maggior numero di munizioni e oggetti rispetto alla normale capienza dell'inventario.

Troveremo infine i Pro Perk, ovverosia perk potenziati ottenibili completando specifici incarichi durante le partite, e le roccaforti: piccole basi sparse nella mappa e controllate dall'intelligenza artificiale, la cui conquista consentirà di ottenere ricompense extra.