Dr Disrespect annuncia Midnight Society, team di sviluppo con ex 343i e Infinity Ward

Dr Disrespect ha annunciato la fondazione di un nuovo team di sviluppo "tripla A", ovvero destinato a portare avanti produzioni di notevole importanza, chiamato Midnight Society e composto anche da sviluppatori caratterizzati da esperienza di alto profilo, provenienti da 343 Industries e Infinity Ward, tra gli altri.

All'interno di Midnight Society troviamo, oltre allo stesso Dr Disrespect che in precedenza vanta qualche consulenza sul level design di alcuni capitoli di Call of Duty, anche il noto Robert Bowling, proveniente da Infinity Ward, e anche Quinn DelHoyo, uscita da poco da 343 Industries, nientemeno.

Non sappiamo ancora quale sia il primo progetto in sviluppo presso Midnight Society, ma intanto il team ha un proprio sito ufficiale, dal quale possiamo avere un'idea di come lo studio abbia intenzione di lavorare, all'interno di una sorta di manifesto che risulta particolarmente interessante: "Ribaltiamo il tavolo del modello di sviluppo videoludico tradizionale e abbracciamo la pratica del Day Zero Community", si legge sul sito ufficiale, a dimostrazione di come il team voglia coinvolgere i giocatori fin dalle prime fasi dello sviluppo dei videogiochi.

"Questo significa includere i nostri giocatori - sì, voi - fin dalle fasi iniziali di progettazione.

Dr Disrespect sembra aver messo in piedi un progetto interessante con il team Midnight Society

Potrebbe riguardare qualsiasi cosa dai tempi di ricarica ai pattern di rinculo in tema di armi da fuoco o il poter saltare direttamente nelle prime sessioni PvP". L'idea è molto interessante: si tratterebbe di una sorta di sviluppo corale dal basso, che coinvolge la community con feedback costanti e scambio di idee tra giocatori e sviluppatori fin dalle prime fasi di progettazione dei giochi.

Lo scorso settembre, Dr Disrespect aveva riferito di voler battere Fortnite con il suo primo gioco, staremo a vedere dunque.