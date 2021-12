Dell Technologies: quattro nuovi Concept per il futuro della tecnologia informatica

Dell Technologies ha annunciato quattro nuovi concept chiamati Concept Luna, Concept Flow, Concept Pari e Concept Stanza. Parliamo ancora di tecnologie in divenire, ma potrebbero far parte del bagaglio dei futuri dispositivi Dell, a partire dagli ultimi due che consistono rispettivamente nel progetto di una nuova webcam e di un taccuino digitale. Ma non è il caso di trascurare i primi due con il primo che riguarda la sostenibilità dei dispositivi tecnologici e il secondo che rappresenta una soluzione adattabile fatta di software intelligente, ricarica wireless e docking Wi-Fi 6E per migliorare il flusso di lavoro attraverso più dispositivi.

Concept Luna racchiude tutto lo studio di Dell per ridurre l'impatto ambientale a partire dall'efficienza e dal raffreddamento dei dispositivi per arrivare alla riduzione delle emissioni carboniche attraverso materiali sostenibili e soluzioni di design efficienti. Da qui esperimenti che comprendono la riduzione della dimensione delle schede madri con l'obiettivo di arrivare fino al 75%, un design interno dei portatili più attento, la riduzione delle viti, batterie più piccole ma più longeve, fibra vegetale per il PCB, colle idrosolubili e uno sguardo alla circolar economy fatta di riciclaggio e riutilizzo. Tutto questo è ancora in forma di concept, ma l'obiettivo di Dell è quello di implementare soluzioni di questo tipo e con il massimo effetto possibile su tutto il portfolio, con la riduzione del 50% dell'impronta di carbonio dei laptop a fare da traguardo.

Anche Concept Flow è un progetto in divenire, ma sta già prendendo forma tra software intelligenti, soluzioni di ricarica wireless, rilevamento di prossimità dell'utente e interazioni tra i dispositivi pensate per esempio per interrompere il lavoro e riprenderlo istantaneamente sul computer di casa a partire dal punto esatto in cui è stato interrotto. Alcune di queste tecnologie, lo sappiamo, stanno già entrando a far parte del corredo dei laptop, incluso log out automatico e ottimizzazione della luminosità dello schermo anche in base alla direzione dello sguardo dell'utente, ma l'obiettivo di Dell è quello di combinare tutto in un unico ecosistema in grado di garantire un flusso di lavoro fluido e ottimizzato in ogni suo aspetto.

Concept Pari, il progetto per una webcam nuova wireless e versatile

Parlando di Concept Pari e Concept Stanza passiamo a progetti che puntano a prendere la forma di dispositivi tangibili. Nel primo caso il concept prevede una webcam mobile agganciabile a tutti i dispositivi compatibili ma anche essere tenuta in mano per mostrare documenti o altro. Il tutto compreso in 30 grammi che dovrebbero includere microfono, batteria, indicatore di carica e connettività wireless, visto che è pensata per trasmettere anche video in 1080p attraverso il WiFi 6E. Il tutto condito con ricarica wireless, grazie a un'apposita docking station USB-C. Il progetto di Concept Stanza invece è basato sulla rinuncia alla webcam, oltre che agli altoparlanti, per un companion device da meno di 11 pollici pensato per essere un taccuino digitale ad alta efficienza, con penna e microfono per trasformare i pensieri in testo nel modo più intuitivo. Inoltre Dell sta pensando a un contorno fatto di funzionalità di estensione dello schermo e condivisione file facilitata, concetti chiave della visione Dell come mostra il video che trovate guardando poco più in alto.