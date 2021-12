Remnant: From the Ashes per Nintendo Switch classificato dalla ESRB

Remnant: From the Ashes per Nintendo Switch è stato classificato dalla ESRB, la board americana: a breve potremmo assistere a un annuncio ufficiale per l'arrivo del gioco sulla console ibrida giapponese.

A distanza di qualche mese dall'upgrade gratuito di Remnant: From the Ashes per PS5 e Xbox Series X|S, il titolo sviluppato da Gunfire Games potrebbe dunque approdare anche su Switch, sebbene finora né lo studio né il publisher ne abbiano parlato.

Si tratterebbe in ogni caso di un'ottima notizia, considerando la qualità del gioco disponibile dal 2019 su PC, PS4 e Xbox One, riscattato più di 10 milioni di volte su Epic Games Store quando è stato inserito fra i giochi gratuiti della piattaforma Epic.

Come scritto nella nostra recensione di Remnant: From the Ashes, parliamo di un'esperienza ricca di atmosfera, impegnativa ma appagante, dotata di un gran bel comparto online.

"Remnant: From the Ashes è uno shooter in terza persona estremamente tattico, pur appartenendo formalmente al genere action. È il Soulslike con le pistole e i fucili che non vi sareste mai aspettati", ha scritto in tale occasione il nostro Simone Pettine.