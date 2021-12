Hideo Kojima: "Ho paura. Mi sembra di essere stato cancellato", Keighley gli risponde

Hideo Kojima è uno dei creativi più prolifici sui social network e, in particolar modo, sfrutta regolarmente Twitter per esprimere le proprie opinioni e in generale tutto quello che gli frulla per la testa. Oggi, ha affermato: "Ho paura. Mi sembra di essere stato cancellato". Geoff Keighley gli ha poi risposto.

Precisamente, come potete vedere qui sotto, Hideo Kojima ha scritto: "Ho paura. Mi sembra di essere stato cancellato dal mondo. Un uomo che è stato cancellato dal mondo. haha". Il tutto si riferisce al fatto che il suo profilo Instagram è stato bloccato e il director non può condividere i propri post, come è solito fare.

Geoff Keighley replica con le seguenti parole: "Speriamo che non ti facciano rimanere in silenzio a lungo!". Un piccolo augurio da parte di un amico, chiaramente. Ricordiamo che i due sono in ottimi rapporti: Keighley è anche apparso in Death Stranding.

Kojima è al lavoro su tanti progetti, visto che Kojima Productions si è da poco espansa.