Inscryption: espansione gratis disponibile con Kaycee's Mod, un roguelike infinito

Inscryption, la nuova e fantastica creatura di Daniel Mullins, riceve una nuova espansione gratuita chiamata Kaycee's Mod, che viene definita come un gioco di carte roguelike e dunque si inserisce nella struttura generale ma come una sorta di modalità a parte, tuttavia contenente sempre dei segreti legati alla storia principale.

Il gioco principale è già, di per sé, una sorta di gioco di carte roguelike, ma con l'aggiunta di elementi di avventura in stile escape room, nella quale dobbiamo cercare di raccogliere indizi, risolvere enigmi e svelare misteri in modo da poter fuggire dall'oscura e inquietante casa in cui si troviamo.



Inscryption è diventato in breve tempo un cult ma ha anche espanso i propri orizzonti, diventando molto popolare e raccogliendo anche diversi premi, come abbiamo visto nella top50 del 2021 di Polygon, considerato da molti un vero e proprio capolavoro. La nuova aggiunta viene definita come "mini espansione" e si intitola Kaycee's Mod, attualmente in fase di beta e disponibile per tutti.

Per attivare la nuova modalità in questione basta accedere al menù principale e da lì dovrebbe essere accessibile in versione beta. Successivamente arriveranno ulteriori aggiornamento per bilanciarla, nuove carte, ulteriori elementi di storia e anche un boss finale. Se non avete ancora avuto modo di conoscere questo gioco, correte a leggere la nostra recensione di Inscryption.