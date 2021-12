Steam Deck: SteamOS 3 potrebbe occupare circa il 15% dei 64 GB di memoria interna

Il sistema operativo che sarà usato da Steam Deck, SteamOS 3, potrebbe occupare il 15% della memoria totale della console nella sua versione base (64 GB).

L'informazione arriva dal forum MetaCouncil dove sono state condivise le note di pubblicazione di SteamOS image 20211120.2. Tramite queste, vediamo che il peso del sistema operativo di Steam Deck sarà 10 GB, ovvero circa il 15% dei 64 GB della console portatile.

Ricordiamo però che in precedente si era parlato di 24 GB per SteamOS 3: Valve sta riducendo il peso del sistema operativo ed è quindi possibile che al momento dell'uscita Steam Deck possa contare su un OS ancora più leggero. Per ora, possiamo affermare che 10 GB potrebbe essere il valore massimo.

Steam Deck

Per fare un confronto, sappiate che Windows 10 64 bit richiede più di 20 GB, mentre su console PS5, Xbox Series X|S e Switch, il sistema operativo richiede circa il 20% della memoria totale. In parole povere, l'OS di Valve sembra essere già ora abbastanza snello. In ogni caso, considerando che i 64 GB del modello base di Steam Deck sono troppo pochi per gestire grandi giochi AAA (che oramai superano anche i 100 GB) è chiaro che sarà necessario espandere la memoria con una microSD.

Steam Deck si sta mettendo in mostra ultimamente, anche grazie alle nuove immagini della confezione finale della console.