Elden Ring sarà in cover su Edge a dicembre 2021: ecco la bellissima immagine di copertina

Elden Ring, la cover di Edge

Il prossimo numero di Edge proporrà in cover Elden Ring, il gioco di ruolo d'azione di Hidetaka Miyazaki. Potete vedere la bellissima copertina della rivista qui sopra.

Il prossimo numero di Edge sarà in vendita a partire dal 30 dicembre 2021 e includerà un'esclusiva intervista con Hidetaka Miyazaki. Il creativo parlerà del gioco in arrivo a febbraio 2022. Si tratta del numero 367 ed è catalogato come "febbraio 2022". Qui sotto, potete vedere l'immagine usata per creare la copertina di Edge, senza alcun logo o scritta.

Elden Ring, la copertina senza scritte

L'immagine ci mostra uno dei personaggi di Elden Ring, un possente guerriero armato di un'ascia con un lungo manico. L'armatura è finemente decorata, dandogli così un'aria regale ma comunque imperante. Dietro di lui possiamo vedere un essere leonino, con un braccio umanoide artigliato. Anche la creatura indossa pezzi di un'armatura.

