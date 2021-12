Alan Wake 2, un video diario racconta i retroscena dell'annuncio

Alan Wake 2 è finalmente ufficiale: l'atteso sequel del gioco targato Remedy Entertainment approderà nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e il team di sviluppo ha voluto illustrare i retroscena dell'annuncio con un interessante video diario.

Un vero horror, nonché il gioco graficamente più avanzato di Remedy, Alan Wake 2 abbandonerà le meccaniche action del primo capitolo per tentare la strada dei survival horror, il che aprirà all'esperienza tutta una serie di possibilità inedite.

Sam Lake e il game director del gioco, Kyle Rowley, spiegano nel filmato come siano stati costretti a rimandare lo sviluppo di Alan Wake 2 per tutta una serie di motivi, sebbene i lavori siano in effetti cominciati subito dopo l'uscita dell'originale nel 2010.

Insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma al contempo le richieste dei fan si sono fatte sempre più numerose e pressanti a ogni eventi, ed è dunque stata una vera liberazione poter annunciare ufficialmente il gioco.

Peraltro è di poche ore fa la conferma che Alan Wake 2 sarà in terza persona, a differenza ad esempio di Resident Evil Village (qui la recensione), e sia l'attore che il doppiatore del personaggio sono stati mantenuti.