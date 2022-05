Final Fantasy 14: Hironobu Sakaguchi ha formato una gilda chiamata "Square"

Hironobu Sakaguchi, il papà di Final Fantasy, ha deciso di formare una Free Company, ovvero una sorta di gilda, su Final Fantasy 14, chiamandola "Square". E no, non è un omaggio a Square Enix e che magari potrebbe suggerire un riavvicinamento delle due parti, ma bensì alla vecchia Square (o SquareSoft) prima della fusione con Enix.

"Nasce la Free Company. Square, abbreviato "SQ". Non è "Square Enix", ma "Square". Finalmente è tornato il momento di appartenere a Square", afferma Sakaguchi con un post su Twitter, successivamente spiegando che il logo della gilda è ispirato al triangolo rosso della lettera "A" del vecchio logo di Square, ma riadattato utilizzando la colorazione blu di quello del primo Final Fantasy. Insomma, più nostalgici di così non si può.

Il Tweet è accompagnato anche da un paio di screenshot che immortalano di personaggio di Sakaguchi, un Lalafell di livello 90 di classe Dark Knight (anche se va detto, in FF14 si possono utilizzare più classi con il medesimo personaggio) chiamato, senza grandi sforzi di fantasia, "Hironobu Sakaguchi". Un altro dettaglio è che il papà di Final Fantasy milita nel The Order of the Twin Adder di Gridania, una delle tre Grand Company dell'MMO.

Per chi non lo sapesse Hironobu Sakaguchi ha militato nei ranghi di SquareSoft fino al 2004, anno in cui si dimise dal ruolo di vicepresidente e lasciò la compagnia, in procinto di fondersi con Enix, creando lo studio Mistwalker. È stato il producer di Final Fantasy fino al nono capitolo, quindi dobbiamo a lui molti dei giochi tra i più amati dai fan della saga.