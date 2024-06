I voti di Super Monkey Ball: Banana Rumble sono generalmente positivi: vediamoli

Sono usciti i voti di Super Monkey Ball: Banana Rumble , e pare che il titolo SEGA non sia andato affatto male: la stampa internazionale ha accolto il gioco con valutazioni generalmente positive, com'è possibile vedere qui di seguito:

Un gradito ritorno?

Annunciato lo scorso febbraio, Super Monkey Ball: Banana Rumble sembra dunque porsi come un gradito ritorno per la celebre serie, al debutto su Nintendo Switch con un episodio decisamente corposo, con oltre duecento livelli e trecento opzioni per la personalizzazione.

Banana Rumble introduce inoltre un'importante novità per il franchise, ovverosia una modalità multiplayer online per un massimo di sedici partecipanti che apre le porte a situazioni completamente nuove per Super Monkey Ball.

Una funzionalità che in questo caso va ad aggiungersi alle modalità tradizionali, che includono gare di velocità, caccia alle banane, campi minati e persino combattimenti contro i robot: un ventaglio di opzioni senz'altro sufficiente a intrattenere a lungo.

La nostra recensione di Super Monkey Ball: Banana Rumble arriverà prestissimo.