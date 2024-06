La catena inglese GAME pare smetterà di vendere giochi fisici e console se non su prenotazione, per un report

Stando a un report pubblicato dal portale Gfinity, GAME, una delle più grandi catene di negozi a tema videoludico del Regno Unito, smetterà di vendere giochi fisici e console di ogni genere, ad eccezione dei prodotti acquistati su prenotazione.

Chiaramente la notizia non riguarda il pubblico italiano direttamente, tuttavia, se l'indiscrezione verrà confermata, sarebbe la riprova dell'inarrestabile crisi del mercato fisico in favore del sempre più diffuso digital delivery, che potrebbe in un futuro non troppo distante portare al completo abbandono dei supporti fisici per le console, come avvenuto ormai diversi anni fa per il settore PC.