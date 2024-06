L'SSD ADATA XPG da 4 TB è ora in sconto al prezzo minimo storico su Amazon, per chi ha bisogno di tanto spazio

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD ADATA XPG SX8100 3D da 4 TB, per computer (non compatibile con PS5). Lo sconto segnalato è di circa 100€ rispetto al prezzo medio. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo medio degli ultimi 30 giorni è 305€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e arriva dopo alcuni cali di prezzo avvenuti negli ultimi giorni. Al momento della scrittura ci sono solo nove unità in vendita su Amazon, quindi se vi interessa vi conviene non attendere troppo.